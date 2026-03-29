Natalia Sánchez advierte sobre el peligro de la llegada de Beatriz

La intérprete ha detallado cómo Begoña se verá obligada a convivir con alguien que amenaza directamente su estabilidad y la de los suyos. Esta incorporación supone meter al enemigo en casa, desencadenando una serie de conflictos donde la lealtad y los secretos familiares se pondrán a prueba en cada secuencia de máxima intensidad.

El desarrollo de esta trama en Sueños de libertad promete momentos de gran calado emocional para la audiencia. Según explica Natalia Sánchez, su personaje deberá mantenerse alerta ante las verdaderas intenciones de Beatriz, cuya presencia alterará definitivamente el equilibrio de poder dentro de la serie.