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LA VOZ KIDS
Marco conquista La Voz Kids con una interpretación que pone en pie a coaches y asesores
El talent firma uno de los momentos más emotivos de los Asaltos de La Voz Kids con una delicada actuación que conmueve al plató y recibe una ovación unánime.
Marco interpretó In The Stars durante los Asaltos de La Voz Kids y volvió a demostrar su sensibilidad sobre el escenario. Su forma de conectar con la canción emocionó a coaches y asesores desde los primeros compases.
La actuación terminó con todo el plató en pie aplaudiendo al talent. Ana Mena, visiblemente emocionada, aseguró que Marco posee un talento muy especial y difícil de explicar, destacando la capacidad que tiene para llegar al público con su voz.
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