Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Marco en La Voz Kids

La actuación de Marco emociona a todo el plató de La Voz Kids y termina con una gran ovación

LA VOZ KIDS

Marco conquista La Voz Kids con una interpretación que pone en pie a coaches y asesores

El talent firma uno de los momentos más emotivos de los Asaltos de La Voz Kids con una delicada actuación que conmueve al plató y recibe una ovación unánime.

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Marco interpretó In The Stars durante los Asaltos de La Voz Kids y volvió a demostrar su sensibilidad sobre el escenario. Su forma de conectar con la canción emocionó a coaches y asesores desde los primeros compases.

La actuación terminó con todo el plató en pie aplaudiendo al talent. Ana Mena, visiblemente emocionada, aseguró que Marco posee un talento muy especial y difícil de explicar, destacando la capacidad que tiene para llegar al público con su voz.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos