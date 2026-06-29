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LA VOZ KIDS
Jisa emociona en La Voz Kids al superar un complicado contratiempo de salud sobre el escenario
La talent afrontó su actuación en los Asaltos de La Voz Kids después de una semana muy difícil y recibió el reconocimiento de Edurne por su esfuerzo y entrega.
Jisa interpretó Antes de ti en los Asaltos de La Voz Kids pese a llegar a la actuación con una fuerte congestión que había complicado sus ensayos durante toda la semana. Aun así, defendió su actuación con emoción y personalidad.
Al terminar la interpretación, la concursante no pudo contener las lágrimas. Edurne destacó el esfuerzo realizado y le trasladó su admiración por haber salido al escenario en esas condiciones, asegurando que había hecho una actuación increíble.
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