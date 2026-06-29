Jisa emociona en La Voz Kids al superar un complicado contratiempo de salud sobre el escenario

Jisa interpretó Antes de ti en los Asaltos de La Voz Kids pese a llegar a la actuación con una fuerte congestión que había complicado sus ensayos durante toda la semana. Aun así, defendió su actuación con emoción y personalidad.

Al terminar la interpretación, la concursante no pudo contener las lágrimas. Edurne destacó el esfuerzo realizado y le trasladó su admiración por haber salido al escenario en esas condiciones, asegurando que había hecho una actuación increíble.

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