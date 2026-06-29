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LA VOZ KIDS
Mía deja una de las actuaciones más aplaudidas de La Voz Kids y emociona a todo el plató
La talent del equipo de Edurne conquista a coaches y asesores con una intensa interpretación de Unstoppable que culmina con una gran ovación durante los Asaltos de La Voz Kids.
Mía afrontó los Asaltos de La Voz Kids con una versión de Unstoppable de Sia en la que demostró seguridad, fuerza y una gran capacidad para transmitir sobre el escenario. Su actuación conquistó al público y provocó una ovación unánime.
Al finalizar la actuación, la emoción pudo con la talent, que rompió a llorar tras recibir el aplauso de todo el plató. Edurne destacó el trabajo realizado y aseguró que la actuación había sido una locura, elogiando también su actitud y entrega.
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