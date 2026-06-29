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Mia en La Voz Kids

Coaches y asesores de La Voz Kids en pie en una ovación única a esta talent: “Es una locura”

LA VOZ KIDS

Mía deja una de las actuaciones más aplaudidas de La Voz Kids y emociona a todo el plató

La talent del equipo de Edurne conquista a coaches y asesores con una intensa interpretación de Unstoppable que culmina con una gran ovación durante los Asaltos de La Voz Kids.

Celia Gil
Celia Gil
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Mía afrontó los Asaltos de La Voz Kids con una versión de Unstoppable de Sia en la que demostró seguridad, fuerza y una gran capacidad para transmitir sobre el escenario. Su actuación conquistó al público y provocó una ovación unánime.

Al finalizar la actuación, la emoción pudo con la talent, que rompió a llorar tras recibir el aplauso de todo el plató. Edurne destacó el trabajo realizado y aseguró que la actuación había sido una locura, elogiando también su actitud y entrega.

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