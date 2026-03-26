Nare rompe su silencio y deja una promesa imborrable a Sahin

Nare no puede ocultar lo que siente y le lanza a Sahin una promesa que resume todo su vínculo: asegura que nunca dejará de quererle. Unas palabras que golpean al joven, incapaz de olvidar ese amor.

El recuerdo de lo que vivieron y las decisiones que los alejaron siguen marcando su presente. Entre lealtades familiares y renuncias personales, ambos quedan atrapados en un sentimiento que continúa sin resolverse.