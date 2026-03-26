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“Nunca dejaré de quererte”: la promesa de Nare que Sahin aún no puede olvidar

EN TIERRA LEJANA

Nare rompe su silencio y deja una promesa imborrable a Sahin

La relación entre Nare y Sahin vuelve a cobrar protagonismo con una declaración cargada de sentimiento que evidencia que su pasado sigue muy presente pese a las decisiones que los separaron.

Nare no puede ocultar lo que siente y le lanza a Sahin una promesa que resume todo su vínculo: asegura que nunca dejará de quererle. Unas palabras que golpean al joven, incapaz de olvidar ese amor.

El recuerdo de lo que vivieron y las decisiones que los alejaron siguen marcando su presente. Entre lealtades familiares y renuncias personales, ambos quedan atrapados en un sentimiento que continúa sin resolverse.

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