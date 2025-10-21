Publicidad
Y ahora Sonsoles
Nacho Gay aclara los rumores sobre Antonio Banderas y Melanie Griffith en la boda de su hija: “No hubo ningún enfrentamiento”
El periodista desmiente en Y ahora Sonsoles las informaciones que apuntaban a un desencuentro entre los actores durante la boda de su hija Stella del Carmen, celebrada en Valladolid.
La boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se convirtió en uno de los eventos más discretos del año. Celebrada en la Abadía Retuerta Le Domaine, en Valladolid, la ceremonia reunió a familiares y amigos en una jornada cargada de emoción y secretismo.
Nacho Gay explicó en Y ahora Sonsoles que no existió ningún enfrentamiento entre los actores, como se había publicado en medios internacionales. Según el periodista, “se llevan genial” y mantuvieron un chat conjunto con los novios durante toda la organización de la boda.