Nacho Gay aclara los rumores sobre Antonio Banderas y Melanie Griffith en la boda de su hija: “No hubo ningún enfrentamiento”

La boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se convirtió en uno de los eventos más discretos del año. Celebrada en la Abadía Retuerta Le Domaine, en Valladolid, la ceremonia reunió a familiares y amigos en una jornada cargada de emoción y secretismo.

Nacho Gay explicó en Y ahora Sonsoles que no existió ningún enfrentamiento entre los actores, como se había publicado en medios internacionales. Según el periodista, “se llevan genial” y mantuvieron un chat conjunto con los novios durante toda la organización de la boda.