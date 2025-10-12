La mujer que escuchó los secretos del Congreso durante medio siglo

Ana Rivera fue testigo privilegiada de la historia política de España desde dentro del Congreso de los Diputados. “El 23-F estuve a punto de entrar”, recuerda sobre el intento de golpe de Estado.

En Y ahora Sonsoles, relata cómo un Guardia Civil le impidió el paso al hemiciclo alegando que “había etarras en las tribunas”. Su testimonio revela décadas de secretos y anécdotas vividas desde la primera fila.