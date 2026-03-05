Una mujer de 66 años adelgaza 20 kilos en cuatro meses con un tratamiento médico que redujo su apetito

Inmaculada decidió actuar tras conocer que una proteína del colesterol malo estaba muy alta, lo que le exponía a riesgos serios como un ictus. Su médico le indicó un plan que combinaba medicación para el colesterol y pinchazos que limitaban su hambre, logrando una pérdida de peso significativa en pocos meses.

La paciente destaca que, aunque el tratamiento es costoso, alrededor de 200 euros, no sufrió efectos adversos y su salud mejoró notablemente.