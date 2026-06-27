La muerte de Brossard desata la incertidumbre: la fábrica queda al borde de un giro decisivo

La repentina muerte de Antoine Brossard provoca un terremoto entre los De la Reina, que empiezan a preguntarse qué ocurrirá con el negocio que mantenían con el empresario francés. Todo apunta a que su hijo podría heredar la empresa, dejando el futuro de la fábrica en una situación de total incertidumbre.

En el capítulo 591 de Sueños de libertad, la investigación por la muerte de Brossard también mantiene en vilo a Tasio, que teme ser descubierto. Aunque el juez da el caso por cerrado como una muerte natural, el personaje continúa viviendo con el miedo de que su secreto salga a la luz.

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