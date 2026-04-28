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En tierra lejana
Alya rompe con su pasado y decide huir con su hijo lejos de Cihan
La doctora afronta un momento límite tras los últimos conflictos y opta por proteger a su hijo alejándolo definitivamente de Cihan, pese al fuerte vínculo emocional que todavía existe entre ellos.
En una escena íntima de En tierra lejana, Alya comparte con su hijo recuerdos felices mientras el pequeño expresa su deseo de ver a Cansu, pero solo si Cihan está presente, algo que lo cambia todo.
Consciente del peligro, Alya le explica que su tío no forma parte de su futuro y decide marcharse. La vida ligada a la violencia de Cihan la empuja a tomar esta difícil decisión.