Alya rompe con su pasado y decide huir con su hijo lejos de Cihan

En una escena íntima de En tierra lejana, Alya comparte con su hijo recuerdos felices mientras el pequeño expresa su deseo de ver a Cansu, pero solo si Cihan está presente, algo que lo cambia todo.

Consciente del peligro, Alya le explica que su tío no forma parte de su futuro y decide marcharse. La vida ligada a la violencia de Cihan la empuja a tomar esta difícil decisión.