Un giro inesperado cambia el destino de Paula mientras Carmen reaparece en el momento clave

Tasio consigue que Damián reconsidere su postura y readmita a Paula, marcando un punto de inflexión en la trama. La decisión llega tras un momento de gran presión y cambia las dinámicas entre los personajes implicados.

Al mismo tiempo, el regreso de Carmen a casa introduce un nuevo elemento de incertidumbre. Su aparición coincide con este cambio, generando nuevas dudas y conflictos que prometen impactar en los próximos acontecimientos.