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EL HORMIGUERO
Bad Gyal lanza una reflexión sobre el paso del tiempo y su edad
Durante su visita a El Hormiguero, la artista Bad Gyal comparte cómo vive su edad actual y reflexiona sobre el paso del tiempo en su carrera personal y profesional.
La cantante se ha mostrado sincera al hablar de cómo ha evolucionado su percepción del tiempo y de sí misma. Reconoce sentirse en una etapa de mayor tranquilidad y seguridad.
A lo largo de la entrevista, Bad Gyal deja claro que su edad no es una preocupación, sino una oportunidad para disfrutar con más calma de su trayectoria y crecimiento personal.