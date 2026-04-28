Bad Gyal lanza una reflexión sobre el paso del tiempo y su edad

La cantante se ha mostrado sincera al hablar de cómo ha evolucionado su percepción del tiempo y de sí misma. Reconoce sentirse en una etapa de mayor tranquilidad y seguridad.

A lo largo de la entrevista, Bad Gyal deja claro que su edad no es una preocupación, sino una oportunidad para disfrutar con más calma de su trayectoria y crecimiento personal.