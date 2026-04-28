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"Estoy muy a gusto con mi edad": la reflexión de Bad Gyal sobre el paso del tiempo

EL HORMIGUERO

Bad Gyal lanza una reflexión sobre el paso del tiempo y su edad

Durante su visita a El Hormiguero, la artista Bad Gyal comparte cómo vive su edad actual y reflexiona sobre el paso del tiempo en su carrera personal y profesional.

La cantante se ha mostrado sincera al hablar de cómo ha evolucionado su percepción del tiempo y de sí misma. Reconoce sentirse en una etapa de mayor tranquilidad y seguridad.

A lo largo de la entrevista, Bad Gyal deja claro que su edad no es una preocupación, sino una oportunidad para disfrutar con más calma de su trayectoria y crecimiento personal.

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