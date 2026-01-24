El momento más duro de la apnea deja a Eduardo Navarrete completamente desbordado

La apnea volvió a convertirse en uno de los retos más exigentes y temidos. En El Desafío, Eduardo Navarrete se enfrentó a la prueba consciente de sus dificultades y de que no se sentía cómodo aguantando la respiración durante tanto tiempo bajo el agua.

A pesar de su esfuerzo, el concursante solo logró llegar hasta el minuto 1:32, momento en el que tuvo que abandonar visiblemente afectado. Al salir del tanque, pidió perdón a su entrenador y, entre lágrimas, reconoció su frustración tras un desafío que le superó física y emocionalmente en El Desafío.