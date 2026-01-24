Publicidad
EL DESAFÍO
El momento más duro de la apnea deja a Eduardo Navarrete completamente desbordado
La prueba estrella del programa puso al límite al diseñador, que no pudo contener la emoción tras quedarse por debajo de sus expectativas bajo el agua.
La apnea volvió a convertirse en uno de los retos más exigentes y temidos. En El Desafío, Eduardo Navarrete se enfrentó a la prueba consciente de sus dificultades y de que no se sentía cómodo aguantando la respiración durante tanto tiempo bajo el agua.
A pesar de su esfuerzo, el concursante solo logró llegar hasta el minuto 1:32, momento en el que tuvo que abandonar visiblemente afectado. Al salir del tanque, pidió perdón a su entrenador y, entre lágrimas, reconoció su frustración tras un desafío que le superó física y emocionalmente en El Desafío.