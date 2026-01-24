Publicidad
Y AHORA SONSOLES
La familia del trabajador fallecido señala fallos previos tras la tragedia ferroviaria
El testimonio de una hermana de la víctima reabre el debate sobre la seguridad en la vía y las incidencias que, según denuncia, no fueron atendidas a tiempo.
El dolor sigue muy presente tras el accidente ferroviario de Adamuz. En Y ahora Sonsoles, Mar, hermana de uno de los trabajadores del Alvia fallecidos, aseguró que la tragedia “se podría haber evitado” y denunció que existían problemas recurrentes en el trayecto que no se solucionaron.
Según explicó, su hermano Agustín trabajaba con miedo desde hacía tiempo y advertía de un tramo conflictivo con mucho movimiento. “No es normal que se reporten incidencias y no hagan nada”, lamentó Mar en Y ahora Sonsoles, mientras la familia exige que se depuren responsabilidades y se esclarezca qué falló.