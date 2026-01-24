La familia del trabajador fallecido señala fallos previos tras la tragedia ferroviaria

El dolor sigue muy presente tras el accidente ferroviario de Adamuz. En Y ahora Sonsoles, Mar, hermana de uno de los trabajadores del Alvia fallecidos, aseguró que la tragedia “se podría haber evitado” y denunció que existían problemas recurrentes en el trayecto que no se solucionaron.

Según explicó, su hermano Agustín trabajaba con miedo desde hacía tiempo y advertía de un tramo conflictivo con mucho movimiento. “No es normal que se reporten incidencias y no hagan nada”, lamentó Mar en Y ahora Sonsoles, mientras la familia exige que se depuren responsabilidades y se esclarezca qué falló.