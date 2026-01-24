Begoña explota y pone contra las cuerdas a Gabriel con una confesión demoledora

El cansancio de Begoña ha llegado a su límite en Sueños de libertad. Tras recibir un colgante de Gabriel, la joven no puede más y le lanza una pregunta directa: “¿para qué sigues fingiendo que estás enamorado de tu mujer?”, dejando claro que no soporta seguir disimulando cuando están a solas.

Gabriel intenta justificar su actitud apelando al bienestar de Julia y del pequeño Juan, pidiéndole que aprendan a llevarse bien por ellos. Sus palabras dejan a Begoña visiblemente afectada, consciente de que una vez más él usa a sus hijos como arma para seguir manipulándola en Sueños de libertad.