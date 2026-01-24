El entrante frío que se prepara en minutos y siempre triunfa en la mesa

Estos rollitos de salmón con aguacate y arroz destacan por su equilibrio y facilidad de elaboración. La mezcla cremosa de aguacate y arroz cocido aporta suavidad, mientras que el salmón ahumado envuelve el relleno y suma un toque elegante al plato.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, esta propuesta se presenta como un aperitivo ideal para celebraciones o comidas informales. Se sirve en pequeños bocados, acompañados de una vinagreta ligera, y demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr un resultado sabroso y muy atractivo.