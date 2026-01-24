José Yélamo se lleva la gala tras imponerse en una noche marcada por retos extremos

La tercera gala de El Desafío estuvo cargada de tensión y grandes actuaciones. José Yélamo se alzó con el triunfo tras una ajustada votación del jurado, imponiéndose a Daniel Illescas y llevándose los 9.500 euros del premio gracias a las altas puntuaciones recibidas.

Lejos de celebrarlo solo en lo personal, Yélamo decidió donar el importe al Comité de la UNRWA. “Trabajan en Palestina jugándose la vida y resultan básicos en un sitio como Gaza”, explicó emocionado en El Desafío, en un gesto que fue muy aplaudido tanto por el jurado como por sus compañeros.