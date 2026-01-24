Publicidad
EL DESAFÍO
José Yélamo se lleva la gala tras imponerse en una noche marcada por retos extremos
El presentador logra la victoria en una de las galas más ajustadas del concurso y decide destinar íntegramente el premio a una causa humanitaria.
La tercera gala de El Desafío estuvo cargada de tensión y grandes actuaciones. José Yélamo se alzó con el triunfo tras una ajustada votación del jurado, imponiéndose a Daniel Illescas y llevándose los 9.500 euros del premio gracias a las altas puntuaciones recibidas.
Lejos de celebrarlo solo en lo personal, Yélamo decidió donar el importe al Comité de la UNRWA. “Trabajan en Palestina jugándose la vida y resultan básicos en un sitio como Gaza”, explicó emocionado en El Desafío, en un gesto que fue muy aplaudido tanto por el jurado como por sus compañeros.