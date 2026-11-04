Moisés sorprende a Roberto Leal en La Pista con su forma de adivinar canciones: “¡No te enfades!”

Un nuevo duelo de La Pista de Pasapalabra ha terminado con victoria para Moisés, que ha logrado identificar la canción Besos en guerra y sumar cuatro segundos. Sin embargo, su manera de reconstruir la letra ha provocado las risas de Roberto Leal.

Tras acertar, el riojano ha querido acordarse de Pili, una compañera de trabajo gracias a la que escucha música en español. Moisés ha explicado que suele recordar fragmentos de las canciones y que después intenta unirlos para encontrar la respuesta correcta. ¡No te pierdas el divertido momento!