Un fallo inesperado de David da alas a Moisés en Pasapalabra: victoria con 23 aciertos y un bote de 1.228.000 euros en juego

Los papeles se han invertido en Pasapalabra. Después de que David alcanzara los 23 aciertos en el anterior duelo, esta vez ha sido Moisés quien ha brillado en AlaZ, completando su primera vuelta con 21 respuestas correctas.

El momento decisivo ha llegado cuando David ha confundido "colaño" con "colaña", un error que le ha impedido empatar y al que han seguido nuevos fallos. Moisés ha aprovechado la situación para alcanzar los 23 aciertos y asegurar su victoria. Con el duelo sentenciado, el riojano todavía ha tenido la oportunidad de intentar llevarse el bote de 1.228.000 euros.