Roberto Leal confiesa el inesperado zasca que recibió de una señora en plena calle: "Eres más guapo en la tele"

Las risas se han apoderado del plató de Pasapalabra cuando J.J. Vaquero ha recordado el peculiar comentario que recibió de una señora. Aunque parecía un halago, la mujer le aseguró que últimamente no lo hacía tan mal en el concurso.

El cómico ha definido este tipo de comentarios como piropostias, una mezcla de piropo y zasca. Roberto Leal también ha confesado que vivió algo parecido cuando una mujer le aseguró que era más atractivo en televisión que en persona. ¡Descubre su reacción en el vídeo!