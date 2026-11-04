De David y Alejandro Amenábar al sorprendente doble de Moisés: los parecidos razonables desatan las risas en Pasapalabra

Todo ha comenzado cuando J.J. Vaquero ha contado que una señora le confundió con Vaquerizo. La anécdota ha animado a los invitados de Pasapalabra a compartir sus propias experiencias, desde Anna Simón hasta Lorena Gómez.

Roberto Leal también ha recordado el parecido de David con Alejandro Amenábar, pero todavía tenía una incógnita pendiente: encontrar al doble de Moisés. El concursante ha sorprendido al presentador al revelar, mediante una anécdota, que su parecido razonable está en el mundo de la política. ¡Descubre de quién se trata en el vídeo!