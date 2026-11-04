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EL SECRETO
Berrak utiliza su embarazo para chantajear a Serhat en El secreto: amenaza con repetir lo que hizo con Kader
El empresario descubre que su mujer se sometió a una transferencia de embriones a sus espaldas y queda conmocionado al conocer sus verdaderas intenciones para evitar el divorcio.
Una llamada a la clínica ha permitido a Serhat descubrir cómo Berrak ha conseguido quedarse embarazada. Su esposa había congelado embriones cuatro años atrás, antes de recibir tratamiento contra el cáncer, y decidió utilizarlos hace unas semanas sin consultarle.
La noticia deja al empresario completamente desconcertado, pero lo peor llega cuando se enfrenta a Berrak. Lejos de arrepentirse, ella amenaza con dar al futuro bebé en adopción, como hizo con Kader, si insiste en divorciarse. ¿Conseguirá este nuevo chantaje que Serhat cambie de opinión en El Secreto?