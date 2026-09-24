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PASAPALABRA
Moisés se juega el duelo ante David en Pasapalabra: una variedad de pera puede darle la victoria en AlaZ
Tras alcanzar los 22 aciertos de David, el concursante riojano ha tenido en su mano arriesgar para ganar con una última respuesta o asegurar el empate.
La igualdad ha marcado un AlaZ en el que David ha firmado la mejor racha con trece respuestas consecutivas. Moisés ha reaccionado con nueve aciertos para mantener el pulso y llevar el duelo hasta un desenlace lleno de suspense.
Con David plantado en 22, Moisés ha logrado empatar gracias a "hurguillas", pero aún podía buscar la victoria. Una variedad de pera, pequeña y sabrosa, se interponía entre él y el triunfo. Tras pedir letra, el riojano ha agotado prácticamente sus diez segundos pensando qué hacer en Pasapalabra. ¿Habrá logrado empatar?