Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Dani Diges trae ‘El fantasma de la ópera’ a Pasapalabra y se luce como estrella de los musicales

Dani Diges trae ‘El fantasma de la ópera’ a Pasapalabra y se luce como estrella de los musicales

PASAPALABRA

Dani Diges paraliza Pasapalabra con su voz: su impresionante interpretación a capela de El fantasma de la ópera

El actor y cantante ha despedido su visita al programa con una potente interpretación de uno de los momentos de su personaje en el famoso musical.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

La visita de Dani Diges a Pasapalabra ha terminado con una exhibición vocal. Roberto Leal ha reservado al actor para el final de la despedida, recordando que está de gira con El fantasma de la ópera y acaba de lanzar un nuevo single.

Para poner el broche, Dani ha interpretado a capela un fragmento especialmente intenso del musical: "El momento en el que sale enfadado". Su potencia de voz ha dejado impresionado a Roberto Leal y ha convertido el plató por unos instantes en un escenario de teatro musical.

Antena 3 » Vídeos