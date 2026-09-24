Dani Diges paraliza Pasapalabra con su voz: su impresionante interpretación a capela de El fantasma de la ópera

La visita de Dani Diges a Pasapalabra ha terminado con una exhibición vocal. Roberto Leal ha reservado al actor para el final de la despedida, recordando que está de gira con El fantasma de la ópera y acaba de lanzar un nuevo single.

Para poner el broche, Dani ha interpretado a capela un fragmento especialmente intenso del musical: "El momento en el que sale enfadado". Su potencia de voz ha dejado impresionado a Roberto Leal y ha convertido el plató por unos instantes en un escenario de teatro musical.