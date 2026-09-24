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PASAPALABRA
Daniel Grao desata la locura en Pasapalabra: acierta La Pista y sorprende a Roberto Leal con su faceta de bailarín
El actor ha completado su victoria en La Pista con una inesperada coreografía al ritmo de Empire State of Mind que ha dejado impresionados a Roberto Leal y Adriana Abenia.
Daniel Grao ha protagonizado uno de los momentos más sorprendentes de Pasapalabra. Tras bromear con un chiste sobre el nivel de inglés, ha comenzado a cantar Empire State of Mind, de Alicia Keys, demostrando que conocía perfectamente la canción.
La sorpresa ha aumentado después del pleno. El actor, que antes de triunfar en la interpretación fue gogó y stripper, ha recuperado su talento como bailarín con una improvisada coreografía. Adriana Abenia y Roberto Leal se han quedado impactados ante el inesperado espectáculo.