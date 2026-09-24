Daniel Grao desata la locura en Pasapalabra: acierta La Pista y sorprende a Roberto Leal con su faceta de bailarín

Daniel Grao ha protagonizado uno de los momentos más sorprendentes de Pasapalabra. Tras bromear con un chiste sobre el nivel de inglés, ha comenzado a cantar Empire State of Mind, de Alicia Keys, demostrando que conocía perfectamente la canción.

La sorpresa ha aumentado después del pleno. El actor, que antes de triunfar en la interpretación fue gogó y stripper, ha recuperado su talento como bailarín con una improvisada coreografía. Adriana Abenia y Roberto Leal se han quedado impactados ante el inesperado espectáculo.