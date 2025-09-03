Antena 3 LogoAntena3
Mika debuta en La Voz y desvela cómo son sus compañeros: de Yatra “competitivo” a Malú “emocionante”

El cantante internacional se incorpora como coach en La Voz y sorprende al definir con detalle la personalidad de Sebastián Yatra, Malú y Pablo López en su primera experiencia en el programa.

Celia Gil
Publicado:

En su estreno como coach de La Voz en el Festval, Mika no ha dudado en describir cómo percibe a sus compañeros. Ha definido a Sebastián Yatra como un artista seductor y competitivo, mientras que de Malú ha destacado su capacidad para emocionar.

El cantante también ha reconocido lo mucho que le ilusiona formar parte de esta edición junto a Pablo López. Según explica, está disfrutando de una convivencia marcada por la rivalidad, pero también por la complicidad entre los coaches.

