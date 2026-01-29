Publicidad
Y ahora Sonsoles
Miguel Lago detalla los retos emocionales tras adoptar a su hijo Robinson
En una entrevista para Y ahora, Sonsoles, el actor reflexiona sobre la adopción de su cuarto hijo con especial sinceridad, destacando las dificultades y aprendizajes inesperados del proceso.
Miguel Lago, rostro habitual del humor y la cultura española, abrió su lado más íntimo al relatar cómo ha afrontado la adopción de Robinson, su hijo con necesidades especiales, un proceso que define como transformador y complejo.
Según Lago, aunque era un deseo compartido en pareja, nunca imaginaron la dimensión emocional que implicaría la llegada de Robinson, describiéndolo como un “embarazo más largo” lleno de desafíos.