Miguel Lago detalla los retos emocionales tras adoptar a su hijo Robinson

En una entrevista para Y ahora, Sonsoles, el actor reflexiona sobre la adopción de su cuarto hijo con especial sinceridad, destacando las dificultades y aprendizajes inesperados del proceso.

Miguel Lago, rostro habitual del humor y la cultura española, abrió su lado más íntimo al relatar cómo ha afrontado la adopción de Robinson, su hijo con necesidades especiales, un proceso que define como transformador y complejo.

Según Lago, aunque era un deseo compartido en pareja, nunca imaginaron la dimensión emocional que implicaría la llegada de Robinson, describiéndolo como un “embarazo más largo” lleno de desafíos.

