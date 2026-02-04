Miguel Ángel Silvestre revela su inusual desayuno en El Hormiguero

La visita de los intérpretes a El Hormiguero giró en torno a su próximo estreno cinematográfico, La fiera, que llega a los cines este viernes. Pablo Motos aprovechó para repasar sus trayectorias y generar complicidad con los invitados, explorando tanto su carrera como detalles inesperados de su vida diaria.

El momento más comentado fue cuando Motos desveló, con humor, que Silvestre desayuna espaguetis, una costumbre que el actor corroboró entre risas.