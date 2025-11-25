Miguel Ángel Cabrera anuncia un último reencuentro de Camela tras la pérdida de su hijo

Miguel Ángel Cabrera recuerda cómo el fallecimiento de su hijo Rafa marcó un antes y un después en su vida. El joven de 18 años murió en un accidente de tráfico en Aranjuez en 2022 y, como donante de órganos, salvó la vida de otras seis personas.

El artista desvela que el mítico grupo Camela, formado por él, Dioni Martín y María Ángeles Muñoz, tiene previsto un reencuentro para rendirle homenaje con “una canción muy bonita por mi hijo”.