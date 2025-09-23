Anna Simon sorprende a Victoria de Marichalar y Rocío Laffón con una confesión sobre su piel en Emparejados

Anna Simon llegó al plató de Emparejados con su característico desparpajo y no dudó en halagar a las invitadas Victoria de Marichalar y Rocío Laffón, a quienes destacó por su frescura y juventud. Ellas atribuyeron su buena apariencia al colágeno.

Entre risas, la presentadora confesó que ya nota su ausencia en su piel, una revelación que desató complicidad en la conversación. Rocío Laffón le recomendó la mascarilla de colágeno como truco de belleza para mantener el rostro radiante en televisión.