Esther Cañadas sorprende en El Hormiguero al contar cómo la hipnosis le ayuda a transformar su vida

Esther Cañadas visitó El Hormiguero y cautivó con su carisma al revelar su experiencia personal con la meditación y la hipnosis. La actriz explicó que estas prácticas le permiten conectar con otra zona mental poco explorada, algo que le ha cambiado la forma de vivir.

Según relató, ha aprendido a “programarse” para modificar lo que no le hace bien y potenciar lo que le aporta disfrute. Reconoció que el éxito de esta rutina está en haber encontrado a la persona adecuada para guiarla en el proceso.