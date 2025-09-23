Publicidad
Pasapalabra
Manu y Rosa llevan la emoción al límite en El Rosco con un desenlace de infarto
El duelo entre Manu y Rosa en El Rosco se ha decidido en la última jugada, tras una partida igualada y llena de tensión por el bote de 2.152.000 euros.
Ambos concursantes han mostrado estrategias diferentes, pero igual de efectivas. Rosa ha acelerado en la primera vuelta y se ha plantado con 22 aciertos, dejando la presión en manos de Manu.
Manu, con más tiempo acumulado, ha optado por asegurar cada respuesta. El desenlace se ha mantenido incierto hasta el final, en uno de los duelos más emocionantes de Pasapalabra.