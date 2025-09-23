Receta económica de sardinas rebozadas con pimientos y pan de ajo al estilo Karlos Arguiñano

Las sardinas rebozadas son una de esas recetas tradicionales que nunca fallan y que ahora Karlos Arguiñano recupera con un toque muy especial: pimientos verdes y pan de ajo. Una combinación de sabores sencilla que convierte un plato económico en una opción llena de personalidad.

El rebozado aporta un punto crujiente irresistible, mientras que los pimientos verdes realzan la frescura del pescado. El pan de ajo, por su parte, se convierte en el acompañante perfecto para disfrutar en familia de una comida rápida, completa y muy sabrosa.