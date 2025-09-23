Alejandra Osborne se sincera sobre Bertín: "Mi infancia es mi madre"

Alejandra Osborne recuerda en Y ahora Sonsoles que la separación de Bertín y Sandra Domecq fue un punto de inflexión en su vida, ya que durante años apenas convivió con su padre por sus compromisos profesionales. Con el tiempo, lograron construir una relación sólida y cercana que mantiene hoy en día.

Aunque asegura sentirse orgullosa de su apellido, reconoce que las polémicas también han marcado su camino. La más reciente, el nacimiento del hijo de Bertín con Gabriela Guillén, le sorprendió en pleno trabajo. Aun así, afirma que conocerá a su hermano cuando llegue el momento y sin ningún problema.