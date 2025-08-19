El mensaje de Roberto Leal a Malú: “Tiene que venir aquí”

Rosa ha acertado la canción ‘Blanco y negro’ de Malú en la pista. Un momento que ha dado pie al presentador de Pasapalabra para lanzar un mensaje a Malú.

Roberto Leal ha confesado que sabe que la cantante es una asidua al programa, pero echa de menos verla sentada allí en alguna ocasión. ¿Aceptará Malú la invitación de Roberto Leal?