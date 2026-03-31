Publicidad
PASAPALABRA
El mensaje de Laura Sánchez sobre la diabetes: "Háganse analíticas"
La actriz lanza un mensaje clave sobre el diagnóstico precoz para mejorar el tratamiento y la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.
Laura Sánchez aprovechó su visita a Pasapalabra para visibilizar la diabetes, enfermedad crónica que padece.
Al cierre, subrayó la importancia del diagnóstico precoz: recomienda analíticas frecuentes para facilitar un tratamiento eficaz y mejorar la vida de los pacientes.