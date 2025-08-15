Publicidad
Pasapalabra
Melani sorprende en Pasapalabra al anunciar que interpretará a una villana en el cine
La ganadora de Tu cara me suena ha compartido en Pasapalabra sus nuevos proyectos, entre ellos una película donde dará vida a un papel opuesto a su imagen habitual.
Melani volvió a Pasapalabra un mes después de conquistar la duodécima edición de Tu cara me suena. Disfrutó de las pruebas y comentó cómo han sido sus semanas tras la victoria.
Entre sus nuevos proyectos, adelantó que participará en una película interpretando a una villana. Reconoció que apenas ha tenido tiempo de asimilar su triunfo por la cantidad de trabajo que afronta.