Melani reacciona con frustración al bloqueo musical de Manu y Rosa en Pasapalabra
En su debut en Pasapalabra, la ganadora de Tu cara me suena vivió con desesperación la incapacidad de sus compañeros para reconocer una canción actual durante la prueba de La Pista.
Melani debutó en Pasapalabra un mes después de alzarse con el triunfo en Tu cara me suena. Comparte equipo con Miquel Fernández, también ganador del formato, junto a Manu en el equipo naranja.
Durante La Pista, Manu y Rosa no lograron identificar una canción actual, ni siquiera con una frase como pista. Melani, incrédula, confesó que estaba sufriendo ante la escena.