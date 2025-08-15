Melani reacciona con frustración al bloqueo musical de Manu y Rosa en Pasapalabra

Melani debutó en Pasapalabra un mes después de alzarse con el triunfo en Tu cara me suena. Comparte equipo con Miquel Fernández, también ganador del formato, junto a Manu en el equipo naranja.

Durante La Pista, Manu y Rosa no lograron identificar una canción actual, ni siquiera con una frase como pista. Melani, incrédula, confesó que estaba sufriendo ante la escena.