Melani Olivares intenta rescatar un chiste en Pasapalabra y provoca una divertida reacción en el plató

La visita de Santi Rodríguez a Pasapalabra volvió a estar marcada por las risas. Tras destacar su brillante participación en las pruebas junto a Javier, el humor se extendió entre los invitados, que se animaron a mostrar su lado más cómico durante la presentación.

En ese contexto, Melani Olivares recordó un chiste que aseguraba era muy bueno, aunque tardó en encontrar el desenlace. Cuando finalmente lo contó, la respuesta de Rubén Ochandiano, Dafne Fernández y Roberto Leal reflejó la sorpresa general ante un final que no convenció a nadie y acabó generando aún más risas.

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