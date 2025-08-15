Publicidad
Pasapalabra
Melani y Miquel Fernández se reencuentran en Pasapalabra tras brillar en Tu cara me suena
Los ganadores de distintas ediciones de Tu cara me suena se han unido a Pasapalabra para tres entregas, compartiendo recuerdos, risas y la ilusión de volver a coincidir en Antena 3.
Melani regresa a la televisión tras ganar la duodécima edición de Tu cara me suena, participando por primera vez como invitada en Pasapalabra. Manu la presentó como una auténtica triunfadora.
Junto a ella, Miquel Fernández volvió con entusiasmo para disfrutar del concurso. El actor y cantante recordó con cariño su paso por Tu cara me suena y elogió el talento de Melani.