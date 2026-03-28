Megan Montaner y Rodolfo Sancho revelan el curioso imprevisto de su escena más íntima tras un incendio

Tras el impactante incendio del granero, los personajes de María y el capataz viven un momento de cercanía cuando ella decide curar su herida. "Me pone aloe vera en una quemadura que tengo", explica el actor sobre este encuentro en la cocina, que supuso uno de los primeros retos conjuntos para la pareja artística. La intensidad del momento traspasó la pantalla, aunque el rodaje estuvo marcado por un detalle físico que los intérpretes no han pasado por alto.

La grabación en Entre tierras dejó situaciones curiosas debido al exceso de producto utilizado para simular la cura. "Ese día estuvimos súper hidratados", bromea la actriz principal al recordar la cantidad de planta que cubría la piel de su compañero. Esta complicidad entre los actores ha sido fundamental para dotar de realismo a una de las secuencias más significativas y emotivas de los primeros episodios de la producción.