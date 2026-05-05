La mayor indemnización por negligencia médica en España: una madre rompe su silencio tras la sentencia

Andrea ha acudido a Y ahora Sonsoles después de conocerse que ha recibido la mayor indemnización en España por un caso de negligencia médica relacionado con su hijo, una situación que ha marcado profundamente su vida.

Durante la entrevista, reconoce que la compensación económica no logra aliviar el sufrimiento vivido y pone el foco en las consecuencias personales y emocionales que arrastra desde lo ocurrido.