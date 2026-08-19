Ocho desconocidos empadronados en su casa sin permiso: descubre el fraude tras recibir una llamada de la Policía

Durante sus vacaciones, Pablo recibió una llamada de la Policía para comprobar cuántas personas vivían en su domicilio. Fue entonces cuando descubrió que ocho desconocidos se habían empadronado fraudulentamente en su casa para acceder a servicios públicos. Antes, la llegada de documentación a nombre de otras personas ya había despertado sus sospechas.

Tras acudir a comisaría para anular las inscripciones, comprobó que no se trataba de un caso aislado. Pablo considera que detrás podría existir una mafia y destaca lo fácil que resulta cometer este fraude. La abogada Marie Mateo Valenzuela explica que las redes ilegales aprovechan las dificultades para empadronarse legalmente.

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