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PASAPALABRA
Máximo Huerta sorprende en Pasapalabra con un pleno en Palabras Cruzadas sobre ciudades europeas
El escritor brilla en un panel de temática turística tras un inicio más irregular en La Pista y demuestra su dominio de ciudades y calles emblemáticas del continente en un reto que deja sin palabras al equipo.
El equipo naranja y el azul se enfrentaron a un panel de Palabras Cruzadas centrado en ciudades europeas y algunas de sus vías más conocidas, una prueba que resultó especialmente complicada para varios de los concursantes desde el inicio.
Tras un comienzo con pocos aciertos por parte de David o Pastora Vega, Máximo Huerta tomó el relevo y encadenó respuestas correctas hasta completar el panel, provocando la reacción de asombro del equipo y del propio Roberto Leal en plató de Pasapalabra.
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