Máximo Huerta sorprende en Pasapalabra con un pleno en Palabras Cruzadas sobre ciudades europeas

El equipo naranja y el azul se enfrentaron a un panel de Palabras Cruzadas centrado en ciudades europeas y algunas de sus vías más conocidas, una prueba que resultó especialmente complicada para varios de los concursantes desde el inicio.

Tras un comienzo con pocos aciertos por parte de David o Pastora Vega, Máximo Huerta tomó el relevo y encadenó respuestas correctas hasta completar el panel, provocando la reacción de asombro del equipo y del propio Roberto Leal en plató de Pasapalabra.

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