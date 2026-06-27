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“Qué sexual todo”: Máximo Huerta flipa con la ‘Marcha imperial’ de David y el suspiro de Javier en La Pista

“Qué sexual todo”: Máximo Huerta flipa con la ‘Marcha imperial’ de David y el suspiro de Javier en La Pista

PASAPALABRA

Máximo Huerta sorprende con su comentario en La Pista de Pasapalabra

El escritor y colaborador no pudo evitar su sorpresa ante una jugada musical en Pasapalabra que acabó con victoria ajustada de David y un comentario que marcó el momento.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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En La Pista, David logró reconocer la canción Counting stars pese a las dudas iniciales y acabó llevándose la victoria por solo dos segundos tras un duelo muy ajustado en Pasapalabra.

Durante el juego, el intento de Javier y un suspiro en pleno desarrollo del reto llamó la atención de Máximo Huerta, que comentó en tono distendido: "Qué sexual todo", generando uno de los momentos más divertidos del programa.

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