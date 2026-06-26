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PASAPALABRA
Máximo Huerta ironiza en La Pista de Pasapalabra ante Marta González de Vega
El escritor participa en Pasapalabra con un estilo muy directo, dejando varias frases ingeniosas durante su enfrentamiento con Marta González de Vega en un reto musical ambientado en 2006.
El inicio del programa estuvo marcado por el tono desenfadado de Máximo Huerta, que ya en su llegada a Pasapalabra dejó comentarios improvisados antes de arrancar el juego de La Pista junto a Marta González de Vega.
Durante el duelo musical, la dificultad para reconocer la canción provocó varias bromas del escritor, que incluso comparó su falta de acierto con situaciones personales, generando risas en plató mientras el juego avanzaba entre dudas y respuestas fallidas.
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