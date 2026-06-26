Máximo Huerta ironiza en La Pista de Pasapalabra ante Marta González de Vega

El inicio del programa estuvo marcado por el tono desenfadado de Máximo Huerta, que ya en su llegada a Pasapalabra dejó comentarios improvisados antes de arrancar el juego de La Pista junto a Marta González de Vega.

Durante el duelo musical, la dificultad para reconocer la canción provocó varias bromas del escritor, que incluso comparó su falta de acierto con situaciones personales, generando risas en plató mientras el juego avanzaba entre dudas y respuestas fallidas.

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