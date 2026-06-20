Máxima tensión en el concurso: así fue el estreno de Alaz frente a Javier y David

AlaZ debutó como la nueva prueba final que obligaba a enfrentarse a Javier y David: un duelo que mantuvo la incertidumbre hasta el final. Los concursantes, una vez más, tuvieron que demostrar su rapidez y capacidad de reacción ante los recién llegados retos al programa.

El estreno se vivió con gran expectación en Pasapalabra, donde los espectadores pudieron seguir al detalle el desarrollo de la prueba final. La incorporación de AlaZ añadió un nuevo elemento de competencia a una de las etapas más emocionantes del concurso.

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