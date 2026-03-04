Álex González revela su relación con la inteligencia artificial en El Hormiguero

Álex González acudió al plató de El Hormiguero y no se contuvo al describir cómo la inteligencia artificial ha irrumpido en su vida personal y profesional, hasta el punto de considerarla compañera habitual en tareas cotidianas. A lo largo de la entrevista también destacó sus últimos proyectos y el momento creativo que atraviesa.

En su intervención, el intérprete mostró matices de humor y reflexión ante Pablo Motos, al tiempo que profundizó en su uso de herramientas tecnológicas para pulir comunicaciones y procesar ideas.