Álex González confiesa hasta qué punto usa la inteligencia artificial: "Es todo para mí"

El Hormiguero

Álex González revela su relación con la inteligencia artificial en El Hormiguero

El actor visita El Hormiguero para hablar de su trabajo, la serie Day One y ofrece un revelador juicio sobre la inteligencia artificial, reconociéndola como presencia constante en su día a día y trabajo creativo.

Álex González acudió al plató de El Hormiguero y no se contuvo al describir cómo la inteligencia artificial ha irrumpido en su vida personal y profesional, hasta el punto de considerarla compañera habitual en tareas cotidianas. A lo largo de la entrevista también destacó sus últimos proyectos y el momento creativo que atraviesa.

En su intervención, el intérprete mostró matices de humor y reflexión ante Pablo Motos, al tiempo que profundizó en su uso de herramientas tecnológicas para pulir comunicaciones y procesar ideas.

