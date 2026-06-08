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Àngel Llàcer y Cristina Castaño en Tu cara me suena

Monse y Sally se conocen: así ha sido el tierno encuentro entre las perras de Àngel Llàcer y Cristina Castaño

TU CARA ME SUENA

Las mascotas de Cristina Castaño y Àngel Llàcer protagonizan uno de los momentos más entrañables de Tu cara me suena

La octava gala del concurso dejó una escena inesperada cuando Sally y Montse coincidieron sobre el escenario y conquistaron al público con su comportamiento y complicidad.

Patri Bea
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Cristina Castaño pudo compartir actuación con su perrita Sally después de conseguir la casilla Trae a tu mascota. La presencia del animal dio lugar a un número muy especial que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala de Tu cara me suena.

Aprovechando la ocasión, Àngel Llàcer llevó a su perrita Montse al plató para que conociera a Sally. El encuentro entre ambas transcurrió con total naturalidad y dejó una imagen especialmente tierna, mientras el presidente del jurado valoraba la actuación de la concursante de una forma muy particular.

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