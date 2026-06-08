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Y AHORA SONSOLES
Más allá de los dulces: las comidas y bebidas que desgastan el esmalte dental sin que muchos lo sepan
La salud bucodental no depende únicamente de reducir el azúcar. Algunos productos habituales presentes en muchas dietas pueden favorecer caries, manchas, desgaste del esmalte e incluso pequeñas fracturas dentales.
Aunque suelen considerarse opciones inofensivas, alimentos como los encurtidos, el agua con limón o los refrescos sin azúcar pueden afectar a los dientes por su acidez. Según explica Nutrimán en Y ahora Sonsoles, esta erosión puede ir deteriorando el esmalte de forma progresiva con el paso del tiempo.
También conviene prestar atención a productos como las patatas fritas, el pan blanco o las frutas deshidratadas, que favorecen la acumulación de restos en la boca. A ello se suman hábitos como masticar hielo o consumir con frecuencia café, té negro y vino tinto, relacionados con manchas, desgaste y otros problemas dentales.
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