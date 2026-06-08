Más allá de los dulces: las comidas y bebidas que desgastan el esmalte dental sin que muchos lo sepan

Aunque suelen considerarse opciones inofensivas, alimentos como los encurtidos, el agua con limón o los refrescos sin azúcar pueden afectar a los dientes por su acidez. Según explica Nutrimán en Y ahora Sonsoles, esta erosión puede ir deteriorando el esmalte de forma progresiva con el paso del tiempo.

También conviene prestar atención a productos como las patatas fritas, el pan blanco o las frutas deshidratadas, que favorecen la acumulación de restos en la boca. A ello se suman hábitos como masticar hielo o consumir con frecuencia café, té negro y vino tinto, relacionados con manchas, desgaste y otros problemas dentales.

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